Virgo – Horóscopo del 4 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Con tu pareja todo estará muy bien, tendrán buenos momentos llenos de encanto y armonía, la relación comienza a tomar tintes de compromiso.

Dinero:

Vas a brillar en tu labor, todo está tomando el rumbo que deseabas, así que disfruta de hacer lo que más te gusta, vas a obtener buenos resultados.

Salud:

Descansa en una de tus pausas activas bailando, así te quitas las cargas que has acumulado y te diviertes, si lo haces con tu pareja será mucho mejor.

Consejo:

Es un buen día, está aspectado con la armonía y el encanto de tu signo, no temas a dejarte llevar por tus sentimientos, te estás conectando con tu esencia.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Fuego Yin, te encuentras en día de Balance, ideal para cambiar situaciones desafortunadas en las que te encuentres a tu favor, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Es un excelente día para hablar con tus colegas, tus superiores, entender un poco como se esta manejando todo, procura entender como se encuentran.

Salud:

Debes ser sumamente cuidadoso con lesiones, hoy eres mas propenso de salir lastimado, te podrías ven envuelto en una enfermedad o un accidente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Exprésate, tu pareja no entenderá lo que sientes si no hablas, los Gallos son personas desconfiadas si no se encuentran en ambientes que consideren seguros.

Dinero:

Los Gallos son excelentes administradores, así que si puedes ayudar a las personas cercanas a ti con consejos de como administrarse mejor quedaran muy agradecidas contigo.

Consejo: La bondad puede hacer mucho, así como el sol derrite el hielo, la bondad evapora los malentendidos, la desconfianza y la hostilidad. – Georges Duhamel.