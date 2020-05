Virgo – Horóscopo del 3 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

No tomes todo personal, ten calma y busca no entrar en discusiones que no te llevan a tomar buenas decisiones, no escuches lo que se dice ni tampoco estés averiguando lo que opinan los demás, quédate en paz.

Dinero:

El amor por ti te hace comprender el amor por los demás, ser leal no es para tontos, ser leal es tener a la divinidad de tu lado, siempre.

Salud:

El color naranja te conecta con tu creatividad, utilízalo para incentivar la energía de tu chakra sexual, este, entre muchas cosas que hace, también te ayuda a canalizar tus emociones.

Consejo:

Recurre a tu fuerza espiritual, aquello que te da el impulso cuando te sientes desfallecer, esto es lo que te ayudará a no entrar en conflictos y diferencias que pueden llegar a ser irreconciliables.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, te encuentras en día Lleno, sin embargo, hay energías del día que son muy desfavorables, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Procura utilizar este día para descansar, recargar tus energías es lo que necesitas. Si tu mente no te deja relajarte utiliza ejercicios de concentración o meditación.

Salud:

Un buen día para dejar fluir la creatividad, hacer dibujos y colorear son excelentes actividades para relajar tus pensamientos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Conversa con tu pareja, intenta conectarte con ella en este día donde tus palabras crearan exactamente lo que quieres.

Dinero:

Hoy es un día en el cual las energías pueden convertir gastos básicos o ociosos en serios problemas. Se cuidadoso con esto.

Consejo: Apóyate de la energía de las mujeres, sus consejos son la herramienta que necesitas para salir de tus problemas.