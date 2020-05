Virgo – Horóscopo del 2 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Tu familia te quiere y acepta tal cual eres, no pienses que todo lo debes hacer de la mejor manera posible para que ellos te acepten, eres quien se exige y más de lo normal, comienza a equilibrar

Dinero:

Quieres abarcar muchos aspectos más para demostrar a los otros todo lo que puedes hacer que para encontrar lo que en verdad te hace feliz, no compites con nadie y mucho menos contigo mismo.

Salud:

Comienza por dejar de racionalizarlo todo, te desgasta, llegas a obsesionarte con algunos temas o personas, lo mejor es buscar calma y tranquilidad, para eso puedes conectar con tu paz mental.

Consejo:

Cuando no te sientes útil es como si perdieras una parte de tu esencia, lo mejor es dejar que otros te ayuden y la vida no se vuelva una carga sobre tus hombros.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, te encuentras en día de Remover, no es un buen día para tomar acción al menos de que sea para remover la mala energía, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Evalúa tu panorama y entiende si te encuentras en el lugar donde quieres estas, si no es así busca hacer un cambio.

Salud:

Hoy puedes tener dolores de cabeza, busca mantenerte muy hidratado con agua. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen día para ser espiritual y si lo puedes compartir con tu pareja y tu familia mucho mejor, busca meditar sobre ti en este plano terrenal.

Dinero:

No es un buen día para realizar movimientos de dinero, los gastos pueden salirse de control y convertirse en problemas.

Consejo: No importa lo que hagas en la vida, hazlo con el corazón. -Confucio.