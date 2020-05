Virgo – Horóscopo del 28 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Recuerda que el amor se transforma, se vuelve más compasivo y amoroso, se alimenta con pequeños detalles, es perdón y comprensión, no entres en la monotonía ni dejes que invada la relación.

Dinero:

El dinero es una energía que debes integrar, sentir y agradecer. No es lo que nos dijeron: “trabajar duro para ganar el pan” o “trabajar es tan maluco que por eso pagan”. Tu labor la haces porque te gusta no por obligación, si no es así replantea prioridades.

Salud:

Descansar es primordial así que no lo dejes para después, esos después nunca llegan y, pero el cuerpo sí los reclama, esos llamados de atención se traducen en problemas físicos que puedes evitar desde hoy.

Consejo:

Escribe, lee, canta, expresa lo que sientes de alguna forma, libera la cargas y las culpas. Toma consciencia de lo que te agobia y déjalo en tu pasado, vive hoy en paz y tranquilidad.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, te encuentras en día Lleno, el cual la energía promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Por tu buena actitud y organización podrías tener un reconocimiento entre tus compañeros de trabajo, recíbelo muy agradecidamente.

Salud:

Estas un poco inestable y te hace propenso a sufrir accidentes. Cuídate y se más precavido. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Confiar en ti mismo es un ejercicio que debes practicar para que puedas sentirte completamente capaz de realizar cualquier cosa, ámate y cree.

Dinero:

No realices ninguna transacción que no te traiga paz mental, recuerda que no hay nada como la paz a la hora de dormir y eso no tiene precio.

Consejo: El dinero hace personas ricas, el conocimiento hace personas sabias pero la humildad te hace grande.