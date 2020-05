Virgo – Horóscopo del 27 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Siempre buscas una pareja que tienes en tu imaginario y rechazas a muchas personas que llegan a tu vida simplemente por que no cumplen tus expectativas, las expectativas son ilusiones que van cerrando tu visión general.

Dinero:

Sientes la necesidad de asociarte para generar nuevos ingresos, es porque sientes la energía que está dispuesta en el universo en estos momentos. Sigue tu intuición, llegarán las personas adecuadas para lograrlo, siempre debes asesorarte, no lo olvides.

Salud:

Es muy buen momento para que realices ejercicios como el Tai Chi, el Yoga o cualquier arte marcial. Busca actividades que conjuguen el cuerpo con la mente, te ayudará a centrarte, conocer y entender tus emociones.

Consejo:

Puedes hacer que todo sea posible siempre y cuando escuches más tu intuición y menos tu imaginación, obtienes los resultados más rápido y mantienes tu conexión con el universo.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Metal Yang, te encuentras en día de Remover, es un día considerado para actividades religiosas o espirituales, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Tienes que mantenerte con la mejor actitud el día de hoy, tu actitud frente a las adversidades pautaran el desenlace de tu día.

Salud:

Canaliza tu energía para nivelarla en todos los aspectos de tu vida, practicar meditación o reiki son ejercicios muy satisfactorios. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Cuando te encuentras en energía de Remover es un excelente día para meditar y salir de una vez de todos esos pensamientos o mañas que no quieres que te acompañen más.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, si ves algún proyecto muy provechoso comprométete sólo con tu palabra y no entregues tu dinero hoy.

Consejo: Apóyate de la energía de las mujer