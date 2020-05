Virgo – Horóscopo del 26 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Recuerda ser más prudente con tu familia, les exiges demasiado, muchas veces crees que eres mejor que ellos y eso no es así, debes respetarlos y honrarlos, no estarlos criticando y juzgando por todo.

Dinero:

Tu propósito es eso que te hace tan feliz, disfrutas haciéndolo y hasta te pagan por hacerlo; si tu labor no te produce eso, entonces replantea tu hacer antes de que te agotes y tomes decisiones que te harán infeliz.

Salud:

Te encanta la buena comida, cuídate de los excesos, que el alimento sea para tu bienestar, sentirte saludable y con energía para realizar tu labor diaria, no para comer por comer.

Consejo:

Fíjate cómo te expresas, muchas veces hablas sin poner filtro, ten cuidado no todas las personas le gusta la forma en que lo haces y terminas alejando a tus amigos por eso.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras Triangulando en día de Establecer, es apropiado sentar bases para el futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en este día.

Trabajo:

Debes buscar la manera más creativa para demostrar tu posición en tu trabajo, sabes que eres bueno, pero nunca está de más recordárselo a las personas.

Salud:

Hoy puedes tener dolores de cabeza, busca mantenerte muy hidratado con agua. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un excelente día para meditar, en tu interior encontrarás las respuestas. Tomes acciones importantes en el amor, primero debes trabajarte a ti.

Dinero:

No es un buen día para realizar gastos o inversiones, lo más prudente es esperar, la energía solo te apoya para meditar y reflexionar, ten en cuenta esto antes de hacer algún gasto.

Consejo: Las características y cualidades de las personas Gallo hacen que seas capaz de cumplir todas las metas solo si te las propones.