Virgo – Horóscopo del 25 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Tu perfeccionismo se refleja también en las personas que te rodean, y no precisamente por el hecho que lo sean, sino por tu poder para idealizar a las personas. Cuando conectas con alguien, lo llevas a tal punto que puedes crear una falsa imagen de quien realmente es. Recuerda: “el amor no quita conocimiento”.

Dinero:

Quieres hacer tanto y todo hacerlo tan bien que se te olvida realmente disfrutar del proceso. No hagas tantos compromisos si no disfrutarás haciéndolos, solo porque te cuesta decir que no.

Salud:

Conocer el real significado de autocuidado, comprender la importancia de cuidar tu mente y tu cuerpo, los alimentas constantemente, pero te olvidas de algo adicional que los balancea: alimentar el espíritu.

Consejo:

No generes acuerdos que no puedes cumplir solo por satisfacer las necesidades de otros. Muchas veces no cumples con tu palabra o eres impuntual por esto y, creas o no, tu energía vital se ve afectada.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras en combinación Doble en día Cerrado, es una energía que no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Intenta en este día descansar y meditar sobre tu situación actual. Si te encuentras a ti mismo, pregúntate que puedes comenzar a hacer para cambiarlo.

Salud:

Mantente hidratado para que puedas cumplir con todas las actividades que tienes previstas en este día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Notaras que las personas que te consideran cercanas a ti te buscaran mas, esto debido a que las personas influenciadas con la energía del Gallo tienden a ser mas protectoras y ser una fuente de apoyo.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, si ves algún proyecto muy provechoso comprométete solo con tu palabra no entregues tu dinero hoy.

Consejo: Hoy simplemente deja que el mundo te sorprenda.