Virgo – Horóscopo del 24 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Si todo fuera perfecto entraríamos en la monotonía y eso también aburre, acepta los puntos medios, no hay por qué hacer un drama por eso, quieres alcanzar lo inalcanzable, por eso muchas parejas salen huyendo.

Dinero:

Descansa hoy de tu quehacer, es un día para que te reconozcas y te reconcilies contigo mismo, comparte con tu familia sin buscar defectos en todo, simplemente disfruta como si fueras un niño todavía.

Salud:

Comprende que el cuidado no debe volverse una imposición, tomar las cosas con calma, saber los pros, contras y no entrar en pánico colectivo harán la diferencia.

Consejo:

Relájate y disfruta lo que tienes, no busques entrar en competencias que desgastan, llegas a competir contigo mismo y eso te hace cada vez más inflexible.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras en choque con el Conejo, controla tus pensamientos y tú impulsividad al hablar, podrías involucrarte en problemas de confianza.

Trabajo:

Procura que tú día sea muy calmado, varias situaciones alrededor de tus relaciones harán que te veas como alguien no confiable. Cambia ese pensamiento. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta preocuparte un poco por tu salud física, no hagas ejercicios riesgosos, mantén una dieta balanceada y mueve tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te podrías sentir decepcionado de algún familiar, si de verdad te importa puedes expresar lo que sientes y encontrar un punto medio.

Dinero:

No es un buen momento para realizar alguna transacción monetaria, algunas decisiones podrían hacer que tus relaciones se vean afectadas.

Consejo: No permitas que las desilusiones de hoy pongan una sombra en tus sueños del mañana.