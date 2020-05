Virgo – Horóscopo del 17 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Eres racional hasta para expresar tus sentimientos, controlas hasta tus emociones, aun el sentimiento es libre y espontáneo, debes dejar de manipularlo y permitirte vivirlo.

Dinero:

En tu labor te valoran por tu sentido de justicia, por tu sexto sentido para solucionar problemas laborales y mejorar la calidad de vida de tus compañeros.

Salud:

Te sientes inútil si no tienes nada que hacer, por eso te cuesta tanto relajarte y disfrutar de tu tiempo libre, te esfuerzas más allá de tus capacidades y tu cuerpo se resiente.

Consejo:

Tienes todo para ser una persona feliz, lo que sucede es que te pierdes en la perfección y el detalle, hoy comienza a transformarte.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras en combinación Directa en día Balance, apropiado para cambiar situaciones desventajosas a tu favor, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Aunque no es una naturaleza tuya, evita ser egoísta con tu trabajo, en tiempos difíciles todos deberían colaborar, se promotor de esta actitud.

Salud:

No estas tomando la suficiente agua que deberías de tomar, recuerda que el agua ayuda que todas las bacterias que se encuentran en nuestra garganta de muevan hasta el estomago, donde nuestro cuerpo nos protege. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Podrías estar pensando en que necesitas un cambio de actitud para enfrentar algunos problemas. Hoy estás bien, Toma esa gran decisión la energía del día te favorece.

Dinero:

No te dejes agobiar por las situaciones desafortunadas, todo problema tiene una solución y solo tu sabe como aprovecharlo.

Consejo: Apóyate con la energía y sabiduría de los hombres que te rodean, eres fuerte, pero a veces todos necesitamos algo de ayuda.