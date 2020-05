Virgo – Horóscopo del 16 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Estás con la creatividad en alto y atraes personas con una fuerte influencia en lo espiritual. Tienes las emociones a flor de piel y buscas nuevas relaciones.

Dinero:

No es necesario pensar que todo está de mal en peor, deja el miedo a un lado y verás que todo se soluciona, ten la certeza que así será.

Salud:

La tensión se convierte en dolores de cabeza, así que no quieras solucionarlo todo, delega y confía en los otros, sueltas las cargas, las soluciones van llegando mientras mantengas la calma.

Consejo:

Está bien que los demás reconozcan tus bondades y talentos. Recíbelo para que sigas expandiendo tu energía y deja que el universo te lleve hacia el cumplimiento tus metas.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, te encuentras en día Lleno, el cual promueve la abundancia en las actividades del día. ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Aprovecha las energías que te acompañan para crear soluciones a problemas en tu entorno laboral, si es en grupo mucho mejor.

Salud:

Es importante que busques mover tu cuerpo, una clase de zumba o aeróbicos te hará despejar tu mente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sientes agradecido por las personas que te rodean, todo está estable y no hay de qué preocuparse. Disfruta del ahora.

Dinero:

Es un día muy positivo para invertir o comenzar algún negocio. Las energías del día te ayudaran a cumplirlo de manera eficaz.

Consejo: “Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se escucha” –Peter Drucker