Virgo – Horóscopo del 1 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Recuerda que nada es perfecto y mucho menos el amor, el amor es como es, un sentimiento que debemos atesorar, el amor nos hace felices, el amor en sufrimiento no es amor: es tristeza, el respeto y la comprensión son fundamentales.

Dinero:

El merecimiento no es simplemente decir lo merezco y punto, el merecimiento es de adentro hacia afuera, ¿qué tanto amor nos prodigamos?, ¿cuánto estamos dispuestos a compartir desde el amor?

Salud:

Cuida de tu alimentación, las frutas, las verduras, son ideales para regular tu digestión, los ejercicios de estiramiento te ayudan a que tus músculos se relajen y sientas que en verdad descansas.

Consejo:

Te da miedo no saber algo, para ti es fundamental la deducción, el orden y le buscas explicación a todo, en ese todo pierdes la oportunidad de que el universo te sorprenda; el saber que hay hilos que no puedes mover y ordenar te angustia, deja de creer que todo lo debes saber, la certeza de la incertidumbre es válida. Ensaya vivir sin expectativas.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, te encuentras en día de Establecer, si la energía te favorece es un excelente día para sentar las bases de tu futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

La energía del día no es la mas propicia, no es propicia para ninguna actividad, mejor aprovecha otro día para todos esos planes que tienes.

Salud:

Hoy puedes tener dolores de cabeza, busca mantenerte muy hidratado con agua. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta dedicarle tiempo a tu pareja y familiares, las actividades y responsabilidades te han mantenido distante.

Dinero:

Busca proyectar tus finanzas, es un excelente día para visualizar, sin embargo, si tienes alguna oportunidad para aumentar tu patrimonio hoy, espera un mejor día.

Consejo: “Si eres paciente en un momento de ira, escaparas a cien días de tristeza.” -Proverbio chino.