Virgo – Horóscopo del 30 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Cuidado con los celos y la desconfianza, terminas aburriendo a tu pareja sin fundamento, piensa cuál es la razón de ese comportamiento, ¿acaso estás repitiendo conductas familiares?

Dinero:

Enfócate en tu labor, en hacerla eficientemente y con toda la responsabilidad que te caracteriza, es el momento adecuado para demostrar tus capacidades.

Salud:

El ejercicio te ayuda en estos momentos para descargar todas esas energías que se están acumulando, por tu bienestar no busques responder a todo y a todos.

Consejo:

No mires atrás, el pasado déjalo ir, solo frena tu acción cuando te estás transformando para tu bien y el de muchas otras personas que recibirán esta nueva energía de vibración.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en Choque en un día Cerrado, es decir que este día no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

No tomes decisiones que puedan poner a prueba tu lealtad, si pones a las personas a decidir si confían en ti o no, la energía del día no te favorecerá.

Salud:

Ten sumamente cuidado en este día, sobre todo si te vas a encontrar expuesto a entornos peligrosos o potenciales. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que alguien se aleje de ti, porque perdió tu confianza, quizás algún error que cometiste no le permite confiar en ti.

Dinero:

No gastes tu dinero, busca ahorrar ya que no se sabe cuando podrías necesitar ese dinero.

Consejo: Si te caes siete veces, levántate ocho.