Virgo – Horóscopo del 29 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

No te apartes de los demás ni física ni emocionalmente como si fueras una oruga, puedes desanimarte y ese no debe ser el fin. Unirte a las personas que amas te dará ese empujón que requieres.

Dinero:

Se precavido al hacer compras, no vayas a tener un susto por no tener control, es mejor la mesura, darte un gusto es bueno sin embargo demasiados son para ocultar otros sentimientos de carencia o soledad.

Salud:

Emocionalmente estás inestable, reconócelo, comparte tus sentimientos con las personas que requieras sean de tu entorno o por fuera, no te quedes solo.

Consejo:

Paciencia es la clave, no tomes decisiones que son desde la impulsividad, es importante que ahora controles tu sensibilidad, apóyate en tu espiritualidad para conseguirlo.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras en un día Abierto, ideal para aperturas y comienzos frescos, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

La energía del día te apoya para que puedas salir de todas esas dificultades que no te dejaban avanzar, así que aprovecha para ir mirando que otro proyecto comenzar.

Salud:

Regálate unos minutos en el día para que te puedas relajar y así tener una mente limpia para tus obligaciones del día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás recargado de energía, rodéate de las personas que quieres para que puedas reforzar tus lazos.

Dinero:

Si te encuentras en algún aprieto económico es un día adecuado para que pidas ayuda y puedas salir de esto.

Consejo: Cuanto mas grande es el caos mas cerca estas de la solución.