Virgo – Horóscopo del 28 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Comparte con tu pareja todo aquello que te esté generando angustia o tristeza, estará atento a escucharte. No supongas más, eso alejará a tu pareja y no podrás disfrutar de su compañía.

Dinero:

Deseas encontrar el impulso para renovarte y ya lo tienes, el universo te está guiando para hacer eso que tanto deseas.

Salud:

La alimentación ayuda a tu cuerpo físico, pero no te olvides de tu cuerpo espiritual y emocional, la relajación ayuda a disipar esas emociones que se van volviendo incontrolables.

Consejo:

No siempre las cosas resultan como queremos, cuando eso sucede agradécele al universo porque te está alejando de algo que no te conviene, es mejor hacerle caso y dejar de insistir.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras Triangulando en día de Recibir, es un día especial para recibir las recompensas que se han estado esperando, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Busca concretar todo lo que necesitas para terminar tu proyecto, este día es muy especial para que puedas recibir todo lo que esperabas.

Salud:

Busca escuchar música de piano para mantener tu mente al máximo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si te encontrabas buscando el amor, debes de estar muy atento este día, sobre todo de las pequeñas señales, déjate sorprender.

Dinero:

Comprométete solo con tu palabra, eso bastara para que la energía de este día te apoye en tus finanzas.

Consejo: Se humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para poder corregirlos.