Virgo – Horóscopo del 27 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

No te dejes llevar por el drama que puede causar una emoción, debes mantener tu mente en equilibrio antes de hablar, los impulsos pueden desatar discusiones completamente innecesarias.

Dinero:

Tus finanzas están estables, así que puedes explorar nuevos terrenos para invertir y generar recursos, busca nuevas oportunidades.

Salud:

Cuidado, si llevas mucho tiempo de sedentarismo es importante comenzar poco a poco porque puedes hacerte daño, busca siempre asesoría o acompañamiento para no generarte lesiones por el afán de ver resultados rápidos.

Consejo:

No le temes a los retos, pero cuando se trata de afrontar tus creencias limitantes huyes como ninguno, ¿por qué temes mejorar aquellas cosas que solo impiden tu mayor bienestar?

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras en Destrucción en día de Éxito, la energía del día es la mejor para nuevos comienzos, ten en cuenta estas recomendaciones para que la puedas aprovechar.

Trabajo:

Puede que el día de hoy te enfrentes a un nuevo reto, la energía del día te apoya para que tengas éxito, pero deberás esforzarte el doble.

Salud:

Puede que sientas que la soledad es tu única compañera en este día, pero no es así, no te permitas aislarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Procura estar para tus familiares y seres queridos, ellos ven en ti un apoyo invaluable que los llena de energías.

Dinero:

Puede que no te encuentres en tu mejor estado, es por esto por lo que debes evitar los gastos, de lo contrario si vas a realizar una inversión estudia muy bien los pro y contras.

Consejo: Tu mente siempre te recuerda lo malo, lo difícil, lo negativo. Recuérdale tú a ella tu grandeza, tu pasión y tu fortaleza. Jorge Álvarez Camacho.