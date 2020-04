Virgo – Horóscopo del 26 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Lo mejor es que no exijas tanto, pones tantas trabas que las personas terminan aburriéndose y las alejas, acepta las personas y mira más allá de tus expectativas, deja que el universo te sorprenda.

Dinero:

Eres reconocido por tus jefes como un excelente empleado por tu responsabilidad y forma de liderar, recuerda poner límites para que tu labor no sea causa de distanciamiento de las personas que amas.

Salud:

Tienes la energía disponible para sentirte muy bien, eres muy juicioso cuando se trata de cuidarte, no lo lleves a extremos y sigue buscando tu bienestar.

Consejo:

Aléjate un poco de tu vida material y dale cabida a la espiritualidad en tu vida, en comprender tu verdadera esencia y desde el amor ser más empático y compasivo.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en un día de Peligro, el cual hace que la energía sea muy inestable e incierta, es por esto por lo que tenemos estas recomendaciones para que te cuides.

Trabajo:

Utiliza este día para descansar y recuperar tus fuerzas, pero si tienes responsabilidades pendientes debes de tomar acción.

Salud:

Busca la paz interior y concéntrate en lo agradecido que eres por estar en donde estás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tienes que ser fuerte, puesto que las personas pueden necesitar de tu ayuda o acompañamiento en este día.

Dinero:

Si alguien conocido te hace una propuesta de negocio trata de analizarla otro día con mucha calma, tal vez te des cuenta de que no es tan maravilloso como dicen.

Consejo: El éxito en la vida no se mide por lo que logras sino por los obstáculos que superas