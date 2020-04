Virgo – Horóscopo del 25 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Te auto saboteas y saboteas a las personas que se quieren acercar a ti, de nada sirve decir que quieres amor si no estás dispuesto a recibirlo sinceramente. Si no quieres estar con alguien es mejor que seas honesto y no juegues con sus sentimientos.

Dinero:

La rueda de la fortuna entra a tu signo, por esto debes revisar lo auténtico y lo honesto que eres contigo mismo para recibir todas las bendiciones y virtudes que vienen.

Salud:

Aprovecha la energía que sientes para transformar tus rutinas, busca hacer algo nuevo que te ponga en movimiento y te aleje del trabajo.

Consejo:

Piensa en tus proyectos a futuro, en especial si son estudios superiores. Comienza a planear, a revisar y a soñar.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en día de Destrucción, no es un día propicio para crear o comenzar algún proyecto, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Tu dedicación y perseverancia rendirán frutos, si estas esperando una llamada es posible que este pronto a llegar piensa muy bien las palabras que vas a utilizar.

Salud:

Hoy puedes tener dolores de cabeza, busca mantenerte muy hidratado con agua. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que esa persona que consideras especial se empiece a notar en ti, demuéstrale todo lo que vales con gestos.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, si ves algún proyecto muy provechoso comprométete solo con tu palabra no entregues tu dinero hoy.

Consejo: No te permitas desistir de tus sueños, sigue adelante que lo lograras con disciplina.