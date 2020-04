Virgo – Horóscopo del 24 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Eres entusiasta y todo lo analizas, hay una línea muy delgada entre tus sentimientos y tu razón; hoy cambia la razón por el corazón, escucha lo que te dice y deja de sopesar qué es bueno y qué no, qué te conviene y qué no.

Dinero:

Siempre te falta el centavo para el peso y eso es por la expectativa que le pones a todo, comienzas una labor, te decepcionas y comienzas a buscar otra; ten cuidado eso tiene mucho que ver con el merecimiento y el ego.

Salud:

Suelta el control de todo lo que tienes encima, simplemente porque estás convencido de que solo tu realizas las cosa bien te causas tensión, dolor de cabeza y no puedes descansar en las noches.

Consejo:

El universo recibe todas tus cargas, si es la tristeza del pasado o si es la expectativa del futuro, así te puedes concentrar en el día a día, sin buscar defectos ni pretextos.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en día de Inicio, la energía del día es ideal para nuevos comienzos ya sea de proyectos o actividades. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Te encuentras liderando la energía del día y la puedes utilizar a tu favor, organízate y comparte los proyectos o ideas para que se puedan ejecutar.

Salud:

Dedica unos minutos de tu día para solo respirar y despejar tu mente, será una herramienta clave para pensar con claridad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta crear un vinculo con un familiar con el que no tenias contacto, si sientes que no deseas crear vínculos busca fortalecer alguno que ya tengas, esto te ayudara a ti y a esa persona.

Dinero:

No te permitas que tu vanidad te meta en problemas económicos, no tienes que aparentar nada con nadie, solo invierte en aquello que te traiga paz mental.

Consejo: Se astuto en este año de la Rata y alcanzaras tus propósitos.