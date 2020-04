Virgo – Horóscopo del 23 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Es momento de calma y unión con la pareja, de no tenerla será con la familia, disfruta el tiempo para compartirlo, para recordar el significado de la unión.

Dinero:

Una persona muy allegada está muy interesada en ayudarte y que todo salga a tu favor, así que pon atención y no rechaces su ayuda.

Salud:

Propicia momentos de paz y tranquilidad, hoy la soledad es para reconectarse y dejar los miedos atrás, no más angustias por suponer.

Consejo:

Acoge todos los cambios, acéptalos desde el amor y déjate guiar, no hay razón para temer y llenarse de dudas.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en un día Estable, ideal para sentar bases de tu futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Intenta mantener tus responsabilidades al día para que puedas pensar con la cabeza clara en tus próximos paso o proyectos.

Salud:

Hoy puedes tener dolores de cabeza, busca mantenerte muy hidratado con agua. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que esa persona que consideras especial se empiece a notar en ti, intenta crear conexiones, una forma de hacerlo es encontrando cosas en común o que puedan disfrutar juntos.

Dinero:

Preocúpate por que actividades te encuentras realizando hoy que te vayan a retribuir el día de mañana.

Consejo: Apóyate de la energía de los hombres sabios cercanos a ti, en ellos podrás encontrar las respuestas a tus problemas.