Virgo – Horóscopo del 8 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Hoy es buen momento para ser compañero de vida, contar con tu pareja para momentos nuevos y divertidos, no dejes pasar la energía de este día.

Dinero:

Si tienes algún bien inmueble para la venta, este aspecto se ve favorecido, puedes comenzar a ofrecerlo, sé muy claro por cuánto lo ofertas y mantén la firmeza.

Salud:

Asesórate para tener el mejor plan si vas a comenzar a implementar el ejercicio en tu vida, el universo te guía para obtener lo mejor.

Consejo:

Tienes a Saturno y Marte transitando por tu casa 6, así que comienza a cuidar tu salud, tienes la energía y disposición para obtener buenos resultados.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras triangulando en un día de Remover, aprovecha para abandonar actividades que no te favorecen, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Evalúa tu panorama y entiende si te encuentras en el lugar donde quieres estas, si no es así busca hacer un cambio.

Salud:

Prender un incienso en tu hogar te brindara plenitud, puedes combinarlo con música de piano. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La energía del día te apoya para dar cierre a esas relaciones que no te favorecen, se cuidadoso y sensible al decir las cosas.

Dinero:

Hoy debes de proteger tu patrimonio, recorta gastos y lujos que no consideres necesarios.

Consejo: Nunca será tarde para buscar un mundo nuevo o simplemente crearlo.