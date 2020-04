Virgo – Horóscopo del 6 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Eres curioso por naturaleza, sabes que es un buen momentos para iniciar cambios y entender que el universo te invita a reconocer todo el potencial que hay en ti. Adelante, hoy es el mejor día la atención en lo esencial.

Dinero:

Quieres cambios y esto entra en la dinámica de la finanzas, en la forma en que te relacionas con el merecimiento, así que no esperes más y comienza hoy a entender que la certeza es tu mejor aliada.

Salud:

Cuídate de entrar en conflictos que te desgastan, no estés tan pendiente de lo que otros piensan y dicen, simplemente conecta tu energía vital al universo, él de forma amorosa te guía, escucha.

Consejo:

Hoy aplica todo lo aprendido, busca nuevas ideas, sé más intuitivo y cree, así logras concretar más rápido y volverlas realidad.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras en Choque en un día Cerrado, debes ser muy cuidadoso, por eso te tenemos unas recomendaciones para ti.

Trabajo:

No tomes decisiones que puedan poner a prueba tu lealtad, si pones a las personas a decidir si confían en ti o no, la energía del día no te favorecerá.

Salud:

Ten sumamente cuidado en este día, sobre todo si te vas a encontrar expuesto a entornos peligrosos o potenciales. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que alguien se aleje de ti, porque perdió tu confianza, quizás algún error que cometiste no le permite confiar en ti.

Dinero:

No gastes tu dinero, busca ahorrar ya que no se sabe cuando podrías necesitar ese dinero.

Consejo: Un Choque en un día negativo como este, te hace mas propenso a tener problemas o resultados desfavorecedores.