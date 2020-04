Virgo – Horóscopo del 7 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Hay una persona interesada en ti, es mejor que esperes un tiempo a conocerle bien, puede que no sea todo lo que piensas, es mejor descubrir en realidad su esencia.

Dinero:

Las finanzas estables, si tienes todo en tu casa, eso habla de prosperidad, no son las grandes cantidades es tener todo cubierto.

Salud:

Ejercítate, muévete, baila, lo que sea que te saque de la cama, requieres movimiento, renueva tu energía vital. Así el cansancio desaparecerá.

Consejo:

Mantén la calma, eso habla del control de la situación sin entrar en dramas y angustias, lo mejor es creer y confiar.



GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras doble combinación con el Dragón en un día de Establecer, busca proyectar tus próximos pasos, por eso te tenemos unas recomendaciones.

Trabajo:

La energía del día no es la mas propicia, no es propicia para ninguna actividad, así que intenta busca otro día para todos esos planes que tienes.

Salud:

Se organizado, crea planes y rutinas que te permitan mantener una salud. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta dedicarle tiempo a tu pareja y familiares, las actividades y responsabilidades te han mantenido distante.

Dinero:

Busca como recortar gastos que no te están aportando en estos momentos y sobretodo evita meterte en mas.

Consejo: Piensa mas en el futuro, llega mas pronto de lo que parece.