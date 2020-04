Virgo – Horóscopo del 4 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Hoy debes integrar la paciencia y la prudencia, hazlas tus mejores amigas para que no explotes de forma repentina. Con estas aliadas podrás ser más compasivo y brindar amor incondicional a los tuyos.

Dinero:

No te obsesiones con el trabajo, los recursos van a llegar y si no pones un límite luego no tendrás cómo responder a todos los compromisos que haces.

Salud:

Procura cocinar un poco y mejor si es en compañía. Cuando comas asegúrate de disfrutarlo, observa los colores y degusta los sabores, entenderás el valor de alimentarte.

Consejo:

Tu actitud es la base de todo, has aprendido que no todo lo puedes controlar y lo único que puedes controlar realmente lo evades. Cómo reaccionas ante las situaciones es 100% tu control, tu decisión… lo demás son solo estímulos externos.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Buey de Fuego Yin, te encuentras triangulando con la Serpiente y el Buey, los cuales serán tus aliados, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Sentirás mas facilidad para tomar decisiones importantes en este día, solo que deberás reflexionar para escoger la correcta.

Salud:

Intenta buscar programas, personas o rutinas que le entregue a tu vida algo de actividad física, tu cuerpo lo agradecerá. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu sobre análisis de la situaciones o escenarios de lo que podría pasar no te esta permitiendo tener una relación o mantenerla, atrévete a pensar mas con el corazón.

Dinero:

Se humilde si recibes pagos o dinero, se astuto en la forma en la que administras ese dinero. El orden marcara la diferencia financiera en tu año.

Consejo: Busca tener mas cualidades de organización en este año de la Rata de Metal.