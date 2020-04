Virgo – Horóscopo del 3 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Cuando comiences a comprender que lo mejor está en ti y no en los demás, dejarás de buscar la felicidad en el otro, tampoco cambies para complacer a otros, cambia lo que desees por tu bien.

Dinero:

Hay cambios en tu economía que te favorecen, tan solo piensa que estás haciendo lo que debes hacer para obtener lo que tanto anhelas. Ve un paso a la vez, no quieras todo de inmediato, la inmediatez lleva a la imprudencia.

Salud:

Entiende que todos somos diferentes, no te compares, algunas veces llevas tu cuerpo a los extremos y eso no es conveniente, nadie además de ti se puede encargar de cuidar de tu salud.

Consejo:

Es importante que tengas muy en cuenta hacer lo que te gusta, descubrir lo que te hace feliz, el propósito es fácil de encontrar, si desvías tu atención por complacer a otros no vas a descubrir tu verdadera vocación.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Rata de fuego Yang, será un día de Recibir, ten en cuenta los siguientes consejos sobre todo en el tema de salud, se puede complicar bastante.

Trabajo:

Hoy puedes recibir un gran premio o retribución por tu trabajo a lo largo del tiempo, dedícate solo a disfrutarlo el día de hoy.

Salud:

Procura comer más saludable. Incorporar en alguna de tus comidas frutas o vegetales serán un gran comienzo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que recibas una noticia muy favorable para ti, si aún no tienes pareja puede que hoy recibas la atención o oportunidad que tanto esperabas.

Dinero:

Hoy no es un día auspicioso para comenzar o realizar actividades financieras, evita mantener los gastos al mínimo.

Consejo: Busca apoyarte en aliados, personas que siempre han estados dispuestos a ayudarte te podrían sacar de problemas.