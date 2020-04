Virgo – Horóscopo del 2 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Hoy es un buen día para comprender la forma en que te estás relacionando, si debes hablar con alguien para aclarar algo, hazlo. El universo está a tu favor, dirás las palabras adecuadas para que todo resulte con el mayor beneficio para todos.

Dinero:

Requieres que todo salga como lo tienes planeado, muchas veces el universo tiene otro plan y debes acatarlo y seguir, él mismo te mostrará el camino para llegar donde quieres.

Salud:

Te encanta comer y comer de todo, por lo tanto hay que ejercitarse, no estar cómodamente descansando y el ejercicio por ningún lado.

Consejo:

No te quejes tanto, ten cuidado. Entiende que las quejas se convierten en tus pensamientos y en la palabra pronunciada, estas quedan resonando en el universo.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, debes de ser muy cuidadoso con la salud, ya que la energía del día no es la mas positiva en este tema, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

La energía del día es muy prospera para activar publicidad y comunicar planes y proyectos a tus socios, comparte tus proyectos para ampliar sus horizontes.

Salud:

Ten precaución con lesiones o torceduras, busca evitar la energía. La clave es la previsión. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No tengas miedo a expresarte, sin guardarte nada di todo lo que sientes con las personas que necesites hacerlo, pero con mucho cariño siempre.

Dinero:

Reuniones con asesores financieros o contadores el día de hoy van a ser muy productivas.

Consejo: Cada vez que te desconcentres cuenta hasta diez, respira hondo y vuelve a tus actividades, de esta forma evitar perder tiempo.