Virgo – Horóscopo del 1 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Sé prudente hay que tener mucho tacto sea con tu familia o pareja, no te enojes por querer tener el control ni mires el defecto en los otros, es el momento de mejorar todo aquello que nos impide ser felices.

Dinero:

La rueda de la fortuna te sigue acompañando en tu casa de las finanzas, fortuna es la alegría de compartir lo que se tiene con las personas que amas.

Salud:

Lo mejor que puedes hacer es no ver tantas noticias ni creer todo lo que dicen, con tu deseo de controlarlo todo terminas enfermando y llenándote de ansiedad, así que por hoy no te preocupes, ocúpate.

Consejo:

No es buen momento para analizarlo todo ni para querer decirle a todo el mundo cómo actuar, es momento de aprender de los que te rodean, saber que todos tenemos formas de actuar y de hacer diferentes.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en Daño. Es propicio hacer actividades espirituales, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Intenta buscar un área donde te puedas concentrar, crea rutinas en donde antes de comenzar a trabajar te sientas cómodo.

Salud:

Busca la paz interior y concéntrate en lo agradecido que eres por estar en donde estás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Se astuto, por intentar ayudar a personas que no están necesitando de tu ayuda, puedes salir perjudicado.

Dinero:

Busca congelar todas las salidas de dinero en lo máximo, se precavido.

Consejo: Entiende que te esta volviendo impaciente y así podrás comportarte de una manera diferente.