Virgo – Horóscopo del 31 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Es el momento justo para reinventarte, para sacudirte, dejar de estar criticando y juzgando, hay cosas que se escapan a la comprensión. Hoy practica la compasión.

Dinero:

Hoy incluye una buena acción para una persona que lo requiera, es un momento de compartir con todos y esa acción quedará guardada en el corazón.

Salud:

Hoy calma tu mente, piensa que el mundo no se hizo para ser el mejor ni para comprenderlo, estas acá para ser feliz, no lo pienses tanto y simplemente disfruta.

Consejo:

Todo no hay que analizarlo, hoy busca en tu alma lo que anhelas y valoras, redescubre las cosas sencillas y agradece lo que tienes, no pienses en lo que te hace falta, solo piensa en gratitud.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras liderando el día entre los animales, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Si te concentras mas en tus actividades y dejas de hacer lo que no te correspondes serás mas exitoso, para esto deberás reflexionar.

Salud:

Intenta hacer algo de ejercicio, este día podría ser clave para comenzar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Respira y cuenta hasta diez. Te sentirás molesto el día de hoy, veras como tu pareja o tu familia te manifestara que te encuentras injusto y poco racional.

Dinero:

Puedes verte envuelto en problemas financieros por ostentar artículos que no eres capaz de cubrir, no tienes que impresionar a nadie.

Consejo: Piensa antes de hablar, tu temperamento fuerte podría segar tus decisiones.