Virgo – Horóscopo del 30 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Tus emociones están en un vaivén y es normal. Intenta no culpar a los demás, pues todos viven una situación que se sale de las manos, sé compasivo y amoroso.

Dinero:

Comparte con tu familia y tu hogar los recursos que pueden ser limitados, no pienses solo en ti cuando de dinero se trata. El mejor ritual de prosperidad es compartir.

Salud:

Intenta hacer cosas que te apasionan para que mantengas tu salud bien y recuerda que nuestro cuerpo, responde a cómo nos sentimos y a cómo estamos.

Consejo:

La vida te da en la medida que sueltes, no puedes recibir más con un vaso lleno y los diálogos mentales innecesarios están siendo una fuga energética.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras combinando directamente con el Mono y el Perro, los cuales serán tus aliados. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Si tenias actividades pendientes, los mejor es buscar la forma de comenzarlo, se creativo para hacerlo, sobre todo con los recursos.

Salud:

Hoy puedes tener dolores de cabeza, busca mantenerte muy hidratado con agua. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que esa persona que consideras especial se empiece a notar en ti, demuéstrale todo lo que vales con gestos.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, si ves algún proyecto muy provechoso comprométete solo con tu palabra no entregues tu dinero hoy.

Consejo: Se astuto en este año de la Rata y alcanzaras tus propósitos.