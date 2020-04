Virgo – Horóscopo del 15 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Si tienes pareja, necesitas una buena dosis de romanticismo, eres tan terrenal que lo olvidas y en esta época las demostraciones de amor son más que permitidas, no dejes pasarlo.

Dinero:

Piensa en todo lo que mereces, piensa en todo lo que has obtenido, piensa en los regalos que te ha dado el universo y agradece, siempre lo dejamos para después y cuando perdemos algo corremos a pedir, así que agradece una y otra vez.

Salud:

Autocuidado para ti y los tuyos, sin caos, sin miedo, prepárate para disfrutar de un buen dormir, enciende una vela, cierra los ojos y descansa.

Consejo:

El mundo requiere de personas que ayuden a mantener su vibración, es una bonita forma de agradecerle, mantén pensamientos de prosperidad, agradecimiento y amor, así el mundo sana.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras en día de Éxito, sin embargo, te encuentras en Destrucción que afecta directamente tu Salud, así que ten presente estas recomendaciones para no tener contratiempos.

Trabajo:

Es un excelente día para crear futuro, es decir que si tienes la oportunidad de aceptar o hacer una gran hazaña, no lo pienses dos veces.

Salud:

Puede que sientas que la soledad es tu única compañera en este día, pero no es así, no te permitas aislarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que esa persona que consideras especial se empiece a notar en ti, demuéstrale todo lo que vales con gestos.

Dinero:

Hoy no es un día auspicioso para comenzar o realizar actividades financieras, pero debes tener presente que los gastos tienen que estar al mínimo.

Consejo: Busca aceptar tus sentimientos antes de compartirlos, te hará mas fuerte y podas escuchar otros puntos de vista de una manera diferente.