Virgo – Horóscopo del 14 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Tu autoestima es fundamental, lo que pienses de ti, cómo te valoras y cómo realmente te muestras al otro, hoy realza tus virtudes desde el corazón.

Dinero:

Estás pensando en asociarte, analiza los pro y contras, se muy claro y lee todo muy bien antes de firmar documentos, busca que haya equilibrio en la sociedad.

Salud:

Lo mejor para hoy es que tengas un momento de soledad y de introspección, es necesario que te conectes con tu esencia y propósito para no entrar en conflictos internos y culpas innecesarias que afecten tu salud física o mental.

Consejo:

Por buscar la perfección olvidas hacer las cosas como quieres y no como debes, disfruta de tu hacer sin la presión en que tienes que ser el mejor, que a diario te debes superar y superar a los otros.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras en un día de peligro, sin embargo, ten en cuenta estas recomendaciones para tener todo controlado este día.

Trabajo:

Busca una retina favorable que te permita concentrarte, puedes disminuir los factores distractores con una buena ubicación de trabajo.

Salud:

Es mejor prevenir, evita salir a la calle a manejar o realizar actividades que puedan poner en el en riesgo tu salud física. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Mantén contacto con un familiar que quieras mucho o con esa persona especial, en estos tiempos tan complicados deben de sentir que estas ahí.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, si ves algún proyecto muy provechoso comprométete solo con tu palabra no entregues tu dinero hoy.

Consejo: Las desgracias de los hombres proviene siempre de que colocan mal su precaución y su confianza. -Epicteto.