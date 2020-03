Virgo – Horóscopo del 15 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Puedes aprovechar que todo en el universo está en constante movimiento para comprender que no vas a encontrar la pareja perfecta ni los amigos ni la familia perfecta, mira la naturaleza, no hay perfección en ella y es maravillosa.

Dinero:

Cambia la palabra gastos por inversión, no lo olvides. El tema del dinero muchas veces te agobia, pensando que no logras hacer las inversiones que quisieras, ¿sabías que salir a cine, a comer, pagar los servicios o el internet es una inversión?

Salud:

Es un buen momento para salir de viaje, desconectarte y reencontrarte, puedes hacer muchos cambios en tu vida, es el tiempo perfecto para invertir en un maravilloso viaje.

Consejo:

Disfruta de este día para disponer un espacio única y exclusivamente para ti, planea algo que te haga muy feliz.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Fuego Yin, te encuentras triangulando con la Serpiente y el Buey, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Aprovecha este día para reflexionar sobre tu trabajo, como te desenvuelves y que puedes hacer mejor en el futuro.

Salud:

Estas imparable, puede que en este día tengas mas tiempo, si lo inviertes comenzando actividades físicas tu cuerpo te lo agradecerá.

Amor:

Te sentirás recargado de energía, pero al mismo tiempo muy pensativo y reflexivo sobre cualquier situación, no permitas que esto se robe tus momentos.

Dinero:

Tu voluntad todo lo puede en este día, aprovecha para crear nuevas oportunidades, rodéate de personas clave que puedan ser las que impulsen tu sueño.

Consejo: Proponte una meta, sin importar lo que te digan los demás, la vas a alcanzar.