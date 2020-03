Virgo – Horóscopo del 14 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Aprovecha la energía de la rueda de la fortuna en tu casa del amor de pareja, usa esta energía para lo que más te convenga, entablar un diálogo, pasar tiempo en familia o una cita romántica.

Dinero:

Todo se mantiene estable, aprovecha tu método para ayudar a los tuyos a manejar su prosperidad, comparte lo que sabes por naturaleza.

Salud:

Cuida tu garganta y tu voz, con esto también cuida lo que dices. ¿Están diciendo todo lo que te trae bienestar?, ¿qué no dices por temor?, ¿qué te traería tranquilidad si lo expresas?

Consejo:

La actitud de servicio es una de tus mejores características, mantenla y sé ejemplo.



GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras en combinación doble, sin embargo, es día de Remover, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Comenzar proyectos, negocios o propuestas que sean para crear se pueden tornar complicadas por la energía del día, intenta mejor cortar y terminar actividades que no generen valor para ti y tu trabajo.

Salud:

Mantente hidratado para que puedas cumplir con todas las actividades que tienes previstas en este día.

Amor:

Puede que tu o los que te rodean se vuelvan desleales, a un plan o proyecto que tenían juntos, lo mejor es hablar con toda la sinceridad.

Dinero:

No realices inversiones de alto riesgo, ten en cuenta que la energía del día no es la mas adecuada para apoyar estas actividades.

Consejo: Por mas nubes que haya en tu día, nada podrá apaga el sol que eres.