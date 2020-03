Virgo – Horóscopo del 26 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Apóyate en tu familia, amigos o pareja, siempre tendrás con quien compartir, alguien está dispuesto a escucharte, no te hagas el mártir no es necesario, todo se soluciona en compañía.

Dinero:

La prosperidad es ser equitativo, apoyar a los nuestros, sea con dinero o con presencia. Busca siempre compensar en gratitud.

Salud:

No te dejes llevar por cuanta noticia hay, la salud mental y la tranquilidad son necesarias en estos momentos, es día de entrar en conexión con la madre tierra y corresponderle con el cuidado.

Consejo:

Los cambios son inevitables, hay que comprender que todo sucede para estar en el momento en que el llamado de atención es general, puedes sacar lo mejor de esta experiencia o lo peor para tu vida.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras en combinación doble en un día de Remover, es decir procura ser cuidadoso con aperturas o comienzos.

Trabajo:

Si tienes alguna reunión para comenzar un proyecto, busca aplazarla e intenta mejor terminar las actividades que no le generan valor a tu trabajo.

Salud:

No te sobreexpongas al peligro, busca mantenerte tranquilo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que tu o los que te rodean se vuelvan desleales, a un plan o proyecto que tenían juntos, lo mejor es hablar con toda la sinceridad para solucionarlo.

Dinero:

Busca como recortar gastos que no te están aportando en estos momentos y sobretodo evita meterte en mas.

Consejo: Busca la calma y sabiduría compartiendo tiempo contigo.