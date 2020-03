Virgo – Horóscopo del 25 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Tiempo de conectarte con tu pareja, de hacer que las cosas fluyan entre los dos, de volver a compartirlo todo, puedes ser quien comience a buscar nuevos encuentros.

Dinero:

Puedes materializar tus propósitos y dejar los miedos para concretar lo que tanto anhelas.

Salud:

El cuidado se requiere en todos los momentos de nuestra vida, no pretendas que las personas respondan de la misma manera, tan solo cuídate y cuida a los tuyos.

Consejo:

El momento no es para demostrar que todo lo sabes y eres lo mejor de lo mejor, es para compartir, ser compasivo y poner lo mejor de ti a disposición de los demás.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras en día de Choque con el Conejo, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Evita los conflictos, sobre todo si es con tus superiores. La energía del día se encuentra predispuesta a que sufras perdida de confianza por conflictos.

Salud:

Debes tener cuidado con tu cuerpo el día de hoy, por descuidos podrías resultar lastimado, procura no realizar actividades físicas este día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Se muy cuidadoso con los juicios y veredictos que emitas hoy, puede que termines perdiendo algo que atesoras por tomar decisiones impulsivas.

Dinero:

La energía del día presagia prosperidad, sin embargo, en día de Choque debes ser mas cauteloso en donde depositas tu dinero.

Consejo: No des por hecho el apoyo de las personas, ten presente en quienes puedes confiar y en quienes no.