Virgo – Horóscopo del 24 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Hoy concéntrate en la forma en que puedes ayudar, sin drama y sin exageraciones. No es tiempo de quejarse y lamentarse, apoyo es lo que se requiere en estos momentos, no la turbulencia y el caos.

Dinero:

La situación amerita personas entregadas y carismáticas, que puedan reflejar y meditar de forma amorosa lo que está sucediendo, darle al otro lo que requiere es prosperidad.

Salud:

Eres meticuloso y perfeccionista, no te vayas a los extremos y mantén la tranquilidad es lo que te ayudará a salir avante de este momento.

Consejo:

Las personas confían en ti por naturaleza, puedes hacer de esa virtud un gran aliado. Haz que la forma en que hablas o escribas, sean para el mayor beneficios de los que te rodean.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, es un día Cerrado, aunque la energía del día no te perjudicara tanto, sin embargo, ten en cuenta estas sugerencias en tu día.

Trabajo:

No es día indicado para hacer reuniones con clientes, colegas o trabajadores, al menos que sea únicamente para organizarse y pensar en el futuro.

Salud:

Organízate, tu alimentación esta pasando a segundo plano y no debe de ser así. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las cosas en el amor se encuentran bien, intenta reconectar con tu familia y preocuparte por sus problemas, en estos momentos ellos te necesitan.

Dinero:

Eres astuto, pero lo mejor es que hoy no realices actividades financieras de ningún tipo, guarda el dinero y piensa en tus próximos pasos.

Consejo: Se precavido al momento de pensar en tu futuro, convérsalo con alguien de confianza que te ayude ver una perspectiva diferente a la tuya.