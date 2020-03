Virgo – Horóscopo del 23 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Si no tienes pareja, este es el momento para conseguirla, el universo la tiene preparada para ti. Tan solo pon atención.

Dinero:

Frena tus impulsos, hay compras que no son necesarias, espera un poco porque no hay afán de hacerlo, es más un capricho.

Salud:

Cuidado con los ejercicios que haces, puedes causarte daño si son de alto impacto, no se trata de esforzarte al máximo

Consejo:

Paciencia es la ciencia de la paz, entre más luchas por acercarte a la tranquilidad más te alejas de ella. Fluye para encontrarla.



GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras triangulando con el Buey y con la serpiente, quienes puedes considerar grande aliados en este día, ten en cuenta los siguientes consejos para aprovechar tu día.

Trabajo:

Sentirás mas facilidad para tomar decisiones importantes en este día, solo que deberás reflexionar sobre tu entrono y como se vera afectado para escoger la correcta.

Salud:

No demores mucho buscando a una persona o un consultorio para revisarte si tienes algún malestar o alguna enfermedad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Estas analizando de mas las situaciones o escenarios de lo que podría pasar y no te esta permitiendo tener una relación en el presente, renueva tu amor y atreve a expresar lo que sientes.

Dinero:

Si comercias con algún servicio o producto veras como hoy será un buen día, se astuto al momento de vender y venderte.

Consejo: Recuerda que la astucia no hace referencia a la viveza, con el fin de lastimar.