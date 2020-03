Virgo – Horóscopo del 20 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Si tienes pareja es momento que compartas con ella, le apoyes y tengas en cuenta que pueden compartir desde lo más sencillo hasta lo más complejo, así que no te hagas de rogar.

Dinero:

Pon atención en lo que deseas, recuerda que todo llega a su debido momento. Tiendes a quejarte más y a agradecer menos, así solo logras que el universo revierta lo que tiene reservado para ti.

Salud:

Cuídate y no entres en pánico. Comprende que hay cosas que no puedes evitar pero sí controlar, así que calma, sin exagerar, si te cuidas y cuidas de los otros todo estará muy bien.

Consejo:

Sientes la necesidad de expandir tus conocimientos a nivel espiritual, estás conectado con lo que sucede en el mundo y quieres ayudar desde tu energía y consciencia a los otros, es una muy buena manera de agradecer al universo.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras en Daño. Es propicio hacer actividades espirituales, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Conéctate contigo mismo, es un día para que hagas tus actividades rutinarias y evites caer en situaciones complicadas.

Salud:

Busca la paz interior y concéntrate en lo agradecido que eres por estar en donde estás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No tiendas tú mano a quien no lo necesita. Puedes sentir que están manipulándote, confía en tu instinto y aléjate de ahí.

Dinero:

Si alguien conocido te hace una propuesta de negocio trata de analizarla otro día con mucha calma, tal vez te des cuenta de que no es tan maravilloso como dicen.

Consejo: La paciencia no es solamente la capacidad de esperar, es como nos comportamos mientras esperamos. -Joyce Meyer.