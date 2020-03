Virgo – Horóscopo del 19 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Expresa más tus sentimientos, las personas no pueden adivinar. Por este día procura acercarte a esa persona que te gusta, invítala a dar un paseo, así dejas la timidez por un momento y te diviertes.

Dinero:

Estás optimista y todo fluye con tus finanzas, hoy sientes que recibes lo que mereces, pues lo has dado todo,

Salud:

Tiendes a creerlo todo, te dan los sintomas de todo lo habido y por haber, así que tómalo con calma. Tu salud está bien, estás en modo furia entonces mantén la calma, mucha calma a ese espíritu retraído y soñador que tienes.

Consejo:

Cuidado con tener choques con las personas de autoridad, padres, jefes o personas autoritarias; es muy probable que te hagan contestar de forma impulsiva y no midas el alcance de tus palabras.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, te encuentras liderando en este día, sin embargo, tienes que ser cuidadoso porque es un día inestable, ten presente estas recomendaciones.

Trabajo:

Lograr las metas y sobre sabresalir no es a toda costa, tienes que evaluar los sacrificios, de lo contrario tu y los tuyos pueden salir perjudicados, se prudente.

Salud:

Comienza una dieta, si ya estas realizando una, consulta si es adecuada para ti con un nutrisionista. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta dejar atrás la melancolia, es un buen día para meditar y realices retroinspección de tus errores.

Dinero:

No es un buen día para realizar actividades financieras, la energía de el día no es la mas propicia, sin embargo, si ves una oportunidad que no presenta fallas aprovéchala.

Consejo: Ahorra para los tiempos turbios, hoy es un buen día para comenzar a ahorrar.