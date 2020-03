Virgo – Horóscopo del 18 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.



Amor:

Siempre habrá diferencias con la familia, los amigos, la pareja, no te asustes; hay momentos en que parece que con todos te llevas mal, simplemente estás más vulnerable, la armonía regresa dentro de poco, no desesperes.

Dinero:

Si quieres hacer cambios sustanciales en tu hogar: hazlos, esto te ayudará a sentir que tu hogar es más confortable, te darán ganas de llegar a casa y sentirás que es tu oasis.

Salud:

Si tienes sueños anótalos, por lo general son mensajes que te envía el universo, alinéate con él. Tu hogar que es tu cuerpo físico, mental y espiritual también requiere cambios y mucho cuidado, la relajación te conecta con el planeta.

Consejo:

Tienes cualidades muy bonitas, no las pierdas por darle gusto a otros. Sé prudente en tu actuar, concéntrate en todo lo que te gusta, diviértete y sé feliz.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras combinando directamente con el mono, ten en cuenta estos consejos para aprovechar este día.

Trabajo:

Aunque no es una naturaleza tuya, evita ser egoísta con tu trabajo, en tiempos difíciles todos deberían colaborar, se promotor de esta actitud.

Salud:

No estas tomando la suficiente agua que deberías de tomar, recuerda que el agua ayuda que todas las bacterias que se encuentran en nuestra garganta de muevan hasta el estomago, donde nuestro cuerpo nos protege. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta compartir con tu familia, estar conectado con ellos, ya que tu energía los puede hacer sentir mejor.

Dinero:

No te dejes agobiar por las situaciones desafortunadas, todo problema tiene una solución y solo tu sabe como aprovecharlo.

Consejo: Apóyate con la energía y sabiduría de los hombres que te rodean, eres fuerte, pero a veces todos necesitamos algo de ayuda.