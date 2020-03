Virgo – Horóscopo del 10 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Hoy busca lo que te une a tu pareja, lo que ambos disfrutan hacer, compartan un momento a solas, así se conectarán de nuevo y descubrirán una nueva faceta en su relación.

Dinero:

Es una etapa de tranquilidad financiera, sigue haciendo todo lo que ya sabes para aumentar tu prosperidad, sabes que estás en un buen momento financieramente, tu labor te recompensa.

Salud:

Que tu alimentación sea un momento para el disfrute, para compartir, que la puedas asimilar, que sea el alimento de tu cuerpo, busca conectarte con cada uno de los alimentos que tomas en el día.

Consejo:

No seas tan exigente, no todo es orden, cuando encuentres caos, respira y disfruta lo que no puedes controlar. No hay un orden estricto en el universo, así que para que buscas el orden en tu vida, ¡sal a bailar!

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, ten en cuenta los siguientes consejos sobre todo en el tema de salud, se puede complicar bastante.

Trabajo:

Hoy puedes recibir un gran premio o retribución por tu trabajo a lo largo del tiempo, dedícate solo a disfrutarlo el día de hoy.

Salud:

Hoy debes de tener mucho cuidado, evita estar solo, sal a caminar, conversa con alguien cercano e intenta sentirte escuchado. Si no tienes con quien y te encuentras deprimido no lo menosprecies y busca ayuda profesional, es mas normal de lo que parece buscar ayuda. Evita sustancias alcohólicas, sobre todo solo/a.

Amor:

Puede que recibas una noticia muy favorable para ti, si aún no tienes pareja puede que hoy recibas la noticia que tanto esperabas.

Dinero:

Hoy no es un día auspicioso para comenzar o realizar actividades financieras, evita mantener los gastos al mínimo.

Consejo: A veces no nos damos cuenta de que no podemos con todos los problemas nosotros solos, no eres débil por recibir apoyo.