Virgo – Horóscopo del 09 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Aprovecha la música para expresar todas las emociones que sientes. La danza, el canto o una dedicatoria pueden ser tu acompañante perfecto para darte a entender, para que tu pareja escuche tus sentimientos.

Dinero:

La tranquilidad y el balance se mantienen. Es momento de continuar con esos proyectos que has dejado a un lado por miedo, este momento te brinda la seguridad necesaria para comenzar de nuevo.

Salud:

Cuida tu sistema inmunológico, puede que estés propenso a un resfriado o que hayas pasado por uno, no lo dejes para después. Recuerda cuidar tu salud mental y emocional, no entres en diálogos innecesarios contigo mismo, continuarán llevando tu energía a callejones sin salida cuando puedes evitarlo.

Consejo:

Escúchate y no te compares con los demás, lo perfecto es enemigo de lo bueno y nunca estará completo, lo imperfecto es maravilloso, novedoso y diferente. Continúa dando lo mejor de ti, pero no pierdas el control cuando las cosas dependen de otros.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, es importante que tomes previsiones con respecto a tu salud.

Trabajo:

La energia del día es muy prospera para activar publicidad y comunicar planes y proyectos a tus socios.

Salud:

Ten precaución con lesiones o torceduras, la mejor forma de evitar la energia es la previsión.

Amor:

Con consideración y agudeza manifiesta tus sentimientos a tus seres queridos. Hazle saber lo que estas sintiendo de la manera más amorosa.

Dinero:

Reuniones con asesores financieros o contadores el día de hoy van a ser muy productivas.

Consejo: Mente clara, objetivos enfocados, no permitas que hoy te distraigan de tus metas.