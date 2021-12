Indignación en EEUU por sentencia de 110 años a joven cubano que chocó por accidente

Impacto ha causado, especialmente entre la comunidad hispana de Estados Unidos, la sentencia dictada este lunes por un juez -en Colorado- a Rogel Lázaro Aguilera, un joven de 25 años que provocó la muerte de 4 personas al impactar a varios vehículos que se encontraban detenidos, mientras conducía un camión de carga por la interestatal 70, al oeste de Denver en 2019.

Las súplicas de la madre del joven en la corte, quien entre lágrimas solicitó al juez que antes de dar su sentencia revisara nueva documentación que poseía sobre el caso, no pudieron impedir el dictamen del juez Bruce Jones, quien dictó una sentencia de 110 años, luego de que el acusado fuera hallado culpable de 27 cargos por un jurado.

“Este fue un terrible accidente. No estaba bajo la influencia de las drogas o alcohol, estaba trabajando y perdí los frenos”, señaló Aguilera momentos antes de que el juez se pronunciara. “Si tuviera la facultad no sería esta mi sentencia”, aclaró el juez luego de dar el fallo, donde argumentó que el joven “tomó decisiones terribles e imprudentes, a pesar de no tener la intención de hacer daño”.

La defensa del joven argumenta que el accidente no fue intencional ni fue un acto criminal. “Nadie más que la empresa de camiones para la que trabaja debe ser responsable de este accidente. La empresa conocía las leyes federales que regulan la conducción de camiones, pero no las cumplió”.

En solo horas la campaña iniciada en redes sociales -que busca sumar firmas para ayudar a que se haga justicia para Aguilera- se hizo viral, logrando incluso el apoyo de artistas como J Balvin y Chiquis Rivera. Los camioneros de Colorado también expresaron su apoyo a Aguilera deteniéndose en masa en la autopista a horas de conocerse el fallo.

En el escrito que circula por Facebook se compara el caso de Aguilera con el de Nikolas Cruz, quien se declaró culpable en 2018 de asesinar intencionalmente a 17 estudiantes de su escuela en Florida y de haber herido a otras 14, sin tener aún una sentencia.

“En la derecha tenemos a Nikolas Cruz, un asesino que mató a 17 estudiantes en su escuela en Florida e hirió a otras 14 en el 2018 y aún no le han dado una #sentencia. En la derecha tenemos a Rogel Lázaro Aguilera, un muchacho que tuvo un accidente mientras trabajaba como camionero y lamentablemente causó la muerte de 4 personas en el 2019 y ya fue sentenciado a 110 años de cárcel. Ahora aquí está la diferencia: uno es americano y otro es cubano”, señala la publicación que se hizo viral.

Hasta el momento casi tres millones de personas han firmado la petición de la página Change.org, donde se pide el indulto o la conmutación como tiempo cumplido del joven.