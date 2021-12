Chiquis Rivera pide justicia para reo acusado de matar a 4 personas ¿Quién es?

Chiquis Rivera se ha sumado a la campaña iniciada en redes sociales para pedir justicia por Roger Lázaro Aguilera, el cubano sentenciado a 110 años de prisión por provocar un choque que le costó la vida a cuatro personas, ocurrido en Denver, Colorado, en 2019.

Con un total de tres imágenes que subió a sus historias de Instagram, Chiquis le dio su apoyo al reo, promoviendo que más personas firmen la petición que se está organizando en la plataforma Change.org, a favor de la sentencia impuesta al camionero cubano, donde se pide el indulto o la conmutación como tiempo cumplido.

Rogel Lázaro Aguilera chocó el camión de carga donde transportaba madera contra varios carros que estaban parados, mientras conducía por la interestatal 70 al oeste de Denver. En el accidente cuatro personas murieron y varias quedaron heridas. Sin embargo, la investigación del departamento de policía de Lakewood concluyó que el cubano no estaba bajo los efectos de las drogas o del alcohol en el momento del accidente. El joven tampoco tenía antecedentes penales.

Este lunes el juez Bruce Jones sentenció a Aguilera a 110 años de prisión, argumentando que había tomado “decisiones terribles e imprudentes, a pesar de no tener la intención de hacer daño”.

La decisión provocó la furia de miles de personas por considerar desmedida la sentencia, comparando el caso de Aguilera con el de Nikolas Cruz, el asesino de 17 estudiantes en una escuela de Florida y a quien aún no le han dado sentencia.

Chiquis no es la única artista que ha demostrado su apoyo al joven cubano, recientemente J Balvin compartió en sus redes sociales una fotografía de Nikolas Cruz y de Rogel Lázaro con el mensaje: “A la izquierda tenemos a Nikolas Cruz, un asesino que mató a 17 estudiantes en su escuela en Florida e hirió otras 14 en el 2018 y aún no le han dado una sentencia. En la derecha tenemos a Rogel Lázaro Aguilera, un muchacho que tuvo un accidente en lo que trabajaba manejando como camionero y lamentablemente causó la muerte de 4 personas en el 2019, y ya fue sentenciado a 110 años de cárcel”, señaló.

En la iniciativa que busca hacer justicia para el cubano, se argumenta que “Este accidente no fue intencional ni fue un acto criminal por parte de los conductores. Nadie más que la empresa de camiones para la que trabaja debe ser responsable de este accidente. La empresa conocía las leyes federales que regulan la conducción de camiones, pero no las cumplieron. Rogel no es un criminal”.

Hasta el momento las firmas superaron el millón, y se espera que más artistas se vayan sumando a la campaña que busca hacer justicia para Roger Lázaro Aguilera.