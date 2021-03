Veterinario acusado de abuso sexual a un perro y pornografía infantil

Un veterinario del estado de Florida, identificado como Prentiss Madden, está siendo acusado de haber abusado sexualmente de una de las mascotas que estaba bajo su cuidado, al igual que por posesión de material calificado como pornografía infantil.

El médico veterinario, de 40 años, está siendo señalado de haber agrediso sexualmente a un perro, según datos suministrados por las autoridades.

Así lo dio a conocer el periódico NY Post, que informó que el proceso contra Prentiss Madden se dio inicialmente, luego de que DropBox informara que el usuario de ese servicio online tendría más de 1,600 archivos “sospechosos” de ser pornografía infantil.

7 News Miami también denunció la noticia, y afirmó que el veterinario, quien tenía su consultorio en la localidad de Aventura, cerca de Miami, fue arrestado el martes de esta semana bajo cargos de abuso animal y posesión de pornografía infantil.

El citado noticiero aseguró que el veterinario en mención, era reconocido como un doctor con mucha popularidad en la clínica veterinaria Caring Hands Animal Hospital, por lo que la noticia tomó por sorpresa a todos.

Citando a Regina Vlasek, directora de Saving Sage Animal Rescue Foundation, la mujer se declaró impactada con los hechos por los que acusan al doctor de animales, quien proviene del estado de Alabama, y dijo estar muy “triste”.

“Si las acusaciones son ciertas, son horribles”, mencionó la activista y defensora de los animales, quien dijo no haber visto señales de las presuntas actuaciones criminales del veterinario contra un perro.

7News agregó que las pesquizas contra Prentiss Madden se formalizaron el 24 de febrero, cuando agentes federales hallanaron el domicilio del médico veterinario.

El citado medio destacó que además de “una colección de pornografía infantil”, los investigadores hallaron imágenes presuntamente del médico cometiendo abuso sexual contra un perro.

A pesar de las declaraciones, no se ofrecieron detalles del presunto abuso, ni se mencionó el tiempo en el que se presume que ocurrió.

Tras estallar en medios la noticia de la detención de Prentiss Madden, la clínica Caring Hands Animal Hospital se manifestó, a través de un comunicado que fue reproducido por medios como 7News.

“En Caring Hands Animal Hospital estamos consternados por la naturaleza de los cargos contra Prentiss Madden. Inmediatamente despedimos al Sr. Madden hace dos semanas al enterarnos de que estaba siendo investigado por estos atroces e impensables crímenes”, dijeron en su misiva. “Nuestro equipo legal y cada uno de los miembros de la familia Caring Hands harán todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a las fuerzas del orden y facilitar su investigación y enjuiciamiento”.

El New York Post destacó que en su comparecencia ante la corte, el pasado miércoles, se dio la orden de manterlo bajo arresto. Este viernes estaba supuesto a comparecer de nuevo ante el tribunal, para determinar si debe esperar su juicio tras las rejas o no.

