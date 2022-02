Pasajeros fueron removidos de viaje en Sur de la Florida: ¿Cuál fue la razón?

Una vez más en el Sur de la Florida, otro incidente entre pasajeros sale siendo noticia. La más reciente una pareja fue expulsada del vuelo 1582 de Delta desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

Según un informe del canal WPLG de Miami, una pareja estaba en el vuelo rumbo a Atlanta el martes por la noche cuando la pareja gritó improperios e insultos a las azafatas.





Hasta el momento, los nombres de los detenidos no han sido revelados por las autoridades y tampoco las causas por la detención. Aunque se especula que estaban embriagados al subir a la nave.

La aerolínea emitió un comunicado

Por causa de lo ocurrido Delta emitió un comunicado el miércoles:

Pedimos disculpas a nuestros clientes del vuelo 1582 de Delta, ya que el vuelo se retrasó un poco para sacar a dos pasajeros que se volvieron rebeldes durante la salida del vuelo.

Tipos de incidentes como este ya se han convertido en ocurrencia común en este aeropuerto y en el Aeropuerto Internacional de Miami durante los últimos meses.

Todo se empeoró durante el feriado de Acción de Gracias y Navidad cuando este tipo de altercados y algunos entre pasajeroseste tipo de altercados y algunos entre pasajeros terminaron con la decisión de las autoridades locales en traer a unidades policiales especializadas para poder lidiar con el problema durante la temporada navideña.





En una ocasión hace un mes, un pasajero se enfrentó con un policía cuando dicho agente terminó golpeando al pasajero. Al final, el agente terminó sacando y puntando su arma y cargos criminales contra dos personas en el proceso, según el New York Times.

Con posibles cancelaciones ¿habrán problemas?

El tiempo será un factor que pueda volver a complicar a muchos pasajeros y, por ende, alterar algunas sensibilidades en los próximos días.

Varias aerolíneas ya han cancelado cientos de vuelos el martes, los gobernadores instaron a los residentes a mantenerse alejados de las carreteras y las escuelas cerraron los campus mientras una gran parte del país.

Según el Miami Herald, estas medidas han sido tomadas que varias regiones se preparaba para una gran tormenta de invierno que pondría a millones de estadounidenses en el camino de las fuertes nevadas y la lluvia helada.

La inminente ráfaga de clima gélido, que se esperaba que comenzara a llegar el martes por la noche, puso a un largo tramo de estados desde Nuevo México a Vermont bajo advertencias y alertas de tormentas invernales.

Con todo esto en mente, hay gente en el Sur de la Florida en la actualidad de vacaciones y tendrán la necesidad de ser pacientes y civilizados en un momento muy complicado para los empleados de aerolíneas y autoridades locales.

