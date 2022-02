Cómo luce la estrella de ‘Dirty Dancing’ en la actualidad

La nueva competencia de baile de celebridades de FOX, “The Real Dirty Dancing”, está basada en la clásica película de 1987 protagonizada por Jennifer Gray y Patrick Swayze.

Por ese entonces, la actriz que interpretó a Baby ya era una estrella en ascenso, dado que había aparecido en exitosas películas tales como “Ferris Bueller’s Day Off” y “Red Dawn”.

Sin embargo, tal como informó People, su carrera se descarriló a raíz de una rinoplastia a principios de los ‘90. Sin embargo, un artículo de Newsweek de 1999 calificaría a la “radical reestructuración de su nariz” como un accidente después de que sólo pretendiera “un retoque menor”.

En un evento con el fin de celebrar el aniversario de “Dirty Dancing” en 2012, Gray se refirió a su operación de nariz. “Entré al quirófano como una celebridad y salí como una desconocida”, The Mirror citó a la estrella. Ella agregó: “Fue la cirugía de nariz del infierno. Siempre seré la actriz que alguna vez fue famosa y que ya nadie reconoce por una operación de nariz”.

Gray continuó actuando, y People informó en noviembre de 2020 que protagonizará la futura secuela de “Dirty Dancing”.

También apareció en series de televisión como “It’s Like, You Know…” y fue estrella invitada en programas como “Friends”. Su filmografía de IMDb incluye largometrajes tales como “Bounce” y películas para la televisión como “The Bling Ring” de Lifetime.

La actríz de 61 años se casó con el actor de Marvel Clark Gregg en 2001, pero la pareja anunció su separación en Instagram en 2020. Tienen una hija juntos, Stella.

Patrick Swayze falleció en 2009

Johnny para su Baby, el coprotagonista de Grey, Patrick Swayze, murió en 2009 de cáncer de páncreas a la edad de 57 años.

“Patrick Swayze falleció pacíficamente hoy con su familia a su lado después de enfrentar los desafíos de su enfermedad durante los últimos 20 meses”, dijo su publicista Annett Wolf en un comunicado a la BBC.

En la próxima secuela, su papel no será reemplazado. Como Gray le dijo a People: “Todo lo que puedo decir es que no se reemplaza a nadie que haya fallecido; nunca intentas repetir algo tan mágico como eso. Simplemente vas por algo diferente”.

8 celebridades compiten en ‘The Real Dirty Dancing’

“The Real Dirty Dancing” es un evento especial de cuatro semanas de duración en el que ocho celebridades competirán por convertirse en “Johnny” y “Baby”.

“Ambientado en Virginia’s Mountain Lake Lodge, que fue la ubicación real del ficticio Kellerman’s Lodge de la película, las estrellas formarán parejas y aprenderán rutinas de baile icónicas de la película protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swayze y recrearán escenas clásicas, incluido el legendario levantamiento que consolidó el lugar de la película en la historia del cine”, según un comunicado de prensa. “A lo largo del evento especial, la música memorable y la moda inolvidable de ‘Dirty Dancing’ transportarán a los espectadores a ese mágico verano de 1963. La competencia también contará con jueces invitados especiales que ayudarán a decidir qué parejas de celebridades sobrevivirán y qué pareja será ‘puesta en un rincón’”.

Stephen “tWitch” Boss presenta la competencia, protagonizada por el ex participante de “The Bachelorette” Tyler Cameron, el actor de “High School Musical” Corbin Bleu, Howie Dorough de los Backstreet Boys, el ex jugador de la NFL Antonio Gates, la estrella de “Total Bellas” Brie Bella, la chef Cat Cora, la comediante Anjelah Johnson-Reyes y la presentadora de “The Real” Loni Love.

“The Real Dirty Dancing” se estrena en Fox este martes 1 de febrero a las 9 p.m., hora del Este.

