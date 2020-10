Partido socialista arrasa las elecciones en Bolivia

En la madrugada del lunes la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez concedió y de manera oficial el candidato del partido Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, se convirtió en presidente electo del país.

De acuerdo a la cadena de televisión nacional, Unitel, el candidato de izquierda ganó la elección con el 52.4 por ciento del voto. Con esta cifra, el esto evita una segunda ronda contra el expresidente Carlos Mesa, quien terminó con el 31.5 por ciento.

El candidato de MAS tuvo un éxito rotundo en La Paz y Cochabamba al registrar un 65.3 y 63.1 por ciento respectivamente en las dos área con más población en el país.

“Todos los bolivianos hemos dado un paso importante: hemos recuperado la democracia, hemos, sobre todo, recuperado la esperanza,”dijo Arce después de que la empresa Ciesmori anunciara su triunfo. Ellos también mencionan que en base a los número que han calculado en boca de urna, e indican que el margen de error en estas encuestas ha sido del un uno por ciento.

La esperanza de Mesa era que Arce no llegara a superar el 40 por ciento o tener una ventaja que superara los diez puntos. Esa situación era la que se esperaba ya que le hubiese ayudado a los partidos de derecha unirse y eventualmente evitar el regreso al poder de MAS.

Estos números tienen que ser confirmados por las oficiales que se darán y oficializarán la victoria del economista de 57 años de edad que fue el Ministro de Hacienda para el gobierno de Evo Morales. Arce fue uno de los artífices del éxito que tuvo el gobierno de ese país en ese momento por el gobierno de MAS. Fueron sus reformas las que ayudaron a que la economía despegara.

I just spoke to Luis Arce, Bolivia's legitimate President. He characterised the victory in spiritual terms, "We've recovered our Ajayu (soul)" pic.twitter.com/y7pff0Y4d0

— Ollie Vargas (@OVargas52) October 19, 2020