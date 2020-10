Ice Cube no respalda a Donald Trump o Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020

Ice Cube no ha respaldado al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020.

El 13 de octubre, la asesora de Trump, Katrina Pierson, agradeció a Cube, de 51 años, su apoyo al Plan Platino del presidente. Pierson tuiteó “Un saludo a @IceCube por su voluntad de dar un paso al frente y trabajar con la administración de @realDonaldTrump para ayudar a desarrollar el #PlatinumPlan “. Pierson agregó: “Los líderes van a liderar, los que odian van a odiar. Gracias por liderar”. Pierson siguió con un gif que mostraba a Ice Cube sonriendo con la leyenda “Hoy fue un buen día”, una referencia a una de las canciones más conocidas del rapero.

El Plan Platino es un proyecto de campaña de Trump destinado a ganar apoyo entre los votantes de color. Según la presidente, el plan incluye enjuiciar al Ku Klux Klan, Antifa, invertir en comunidades negras y hacer de June 19th un feriado federal.

Ice Cube dijo que quizas no le interese a los afro americanos quien gane las elecciones presidenciales

A pesar de que se agradeció públicamente a Ice Cube, no hay evidencia de que esté planeando votar por el presidente Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre. En un video del 11 de octubre, Ice Cube dijo a sus seguidores de Twitter que se reunió con funcionarios demócratas y republicanos con respecto al apoyo a las comunidades negras. El rapero dijo en un momento del video:

Quién sabe lo que realmente va a pasar. Solo sé que uno de ellos va a ganar. No sé si realmente nos puede importar. Tenemos que presionar a quien esté ahí porque nadie ha resuelto nuestros problemas. La gente dice que no podemos soportar otros cuatro años de esto. Gente negra, podemos llevarnos cualquier cosa. Mierda.

Ice Cube dijo en junio del 2020 que Biden necesitaba mostrar un ‘Gran plan para curar a la comunidad de color’

Ice Cube tuiteó dos veces sobre el contrincante de Trump, Joe Biden, en junio de 2020. En un mensaje, el rapero dijo , “Creo que Joe Biden aún necesita mostrarnos su plan PRINCIPAL para ayudar a sanar a la comunidad NEGRA para asegurar totalmente el voto. NO SERÁ GRATIS”.

Dos semanas después, Cube retuiteó una historia del Wall Street Journal sobre el compromiso de Biden de seleccione a una mujer como su compañera de fórmula. El rapero tuiteó “Joe Biden debe aceptar un contrato completo con Black America, no solo un puesto de vicepresidente “.

Ice Cube dijo en 2016: ‘No yo nunca respaldaría a un hijo***!’

I will never endorse a mothafucka like Donald Trump! EVER!!! — Ice Cube (@icecube) August 27, 2016

Ice Cube dijo en un tuit de agosto de 2016 que “nunca” respaldaría a Donald Trump. En octubre de 2016, Ice Cube dijo “Cualquiera que piense que apoye siempre a Donald Trump para presidente. Hágame un favor y mátese”.

Desde 2015, Ice Cube decenas de tweets que critican al presidente. A raíz de las protestas en todo el país tras la muerte de George Floyd en mayo de 2020, el rapero tuiteó , “Trump está usando a sus propios hijos e hijas contra usted, Estados Unidos”. En julio de 2020, Cube tuiteó: “¿Será Trump el primer presidente en bombardear una ciudad de Estados Unidos? Estén atentos”.

En noviembre de 2016, Cube desestimó los rumores de que apoyaba a Donald Trump diciendo a sus seguidores que los informes estaban “totalmente equivocados”.

Ice Cube dijo antes: ‘Donald Trump es lo que los americanos aspiran a ser – rico’

Ice Cube dijo en una entrevista de abril de 2016 con Bloomberg que sentía que el presidente Donald Trump era “lo que aman los estadounidenses. Donald Trump es lo que los estadounidenses aspiran a ser: ricos”.

El rapero dijo que atribuyó el atractivo de Trump a verse “como un jefe, ya los estadounidenses les encanta tener un jefe”. Añadió: “¿Creo que va a hacer algo para ayudar a los pobres o las personas que están pasando apuros? No, porque es un hombre blanco rico”.

En 2018, Ice Cube dijo en un entrevista con Rolling Stone que sintió que Trump se convertiría en un “pato cojo” en 2019 por el fracaso del presidente de construir un muro en Estados Unidos Frontera sur de los estados con México.

In 2014, Cube comparó al Presidente Obama como “un niño de color en una escuela de blancos, donde nadie quiere jugar con él

Ice Cube comparó al presidente Barack Obama con un “niño negro en una escuela de blancos con el que nadie quiere jugar. Está bien, entra allí y hace lo suyo, hace lo que puede,” en un Entrevista de 2014 con la revista Time.

Durante la misma entrevista, Ice Cube dijo que no estaba “realmente interesado en el juego político”. Cuando se trataba de donar a partidos políticos, el rapero dijo: “Tú haz tu trabajo y yo haré el mío”. Añadió: “Los políticos no van a hacer más con mi dinero de lo que yo puedo para ayudar a cualquier causa o situación a la que quiera ayudar”.