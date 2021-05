Jugador del Barcelona recibe convocatoria brasileña ¿de quién se trata?

La convocatoria de Brasil tuvo un cambio importante después de que la lesión de Dani Alves lo dejara fuera de la Copa América. Por eso Tite hizo unos ajustes y llamó al lateral derecho del Real Betis que estará uniéndose al Barcelona, Emerson Royal, para reemplazar al actual jugador del São Paulo.

El jugador de 22 años había sido convocado para ser parte del equipo olímpico que defenderá la medalla de oro que ganó en Rio de Janeiro en el 2016. Pero por la baja del exlateral del Barcelona, Royal ahora recibe su primer llamado al equipo mayor.

Por eso el técnico de la selección olímpica, Andre Jardine, convocó al lateral Guga del Atlético-MG como reemplazo del Emerson.

Emerson y su vuelta al Barça

El brasileño tuvo una muy buena campaña con el Betis esta última temporada en la que jugó 34 partidos de titular para Manuel Pellegrini y fue parte instrumental para que el equipo llegara a ganar un puesto en la Europa League.





En esta temporada, Emerson también pudo anotar un gol. En total, el ex Atletico-MG jugó 62 partidos y anotó en cuatro ocasiones en sus dos temporadas en Heliópolis.

Ya que su préstamo ha terminado, el jugador está de vuelta en el Barcelona y se espera que el jugador luche por un puesto en el plantel titular, dependiendo del futuro que tenga el club, especialmente en lo que se refiere a Ronald Koeman.

Se ha hablado en las últimas semanas que la llegada de Emerson al Barcelona significa que se complica la permanencia de Sergiño Dest como titular del equipo. Se ha mencionado que el estadounidense hasta puede ser moneda de cambio comenzando la próxima temporada.

Ahora, su temporada no fue una en el cual se puede decir que reprobó, Dest jugó en 41 ocasiones y fue titular en 33, anotando tres goles y dando una asistencia. Además fue integral al ataque del Barcelona por la banda derecha. Pero si hubo algo que se le pudo criticar fue que cometió errores en el despliegue defensivo, y esas fallas causaron que el cuadro catalán a perder puntos.

Emerson ahora llegará a Brasil a unirse a la selección nacional para los partidos que tendrá que disputar entre Ecuador y Paraguay en eliminatorias. Después será parte del equipo defenderá su corona cuando debute contra Venezuela el 14 de junio en Argentina.

La sede aún no se conoce ya que no se han confirmado dónde se jugarán los partidos que iban a ser jugados en Colombia.

