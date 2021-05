Barcelona comienza a mover fichas y pueden haber sorpresas ¿quién se podrá ir?

Se planean recambios en el Barcelona y hay varios nombres que ya comienzan a surgir. Algunos nombres parecen surgir y todo indica que si la dirigencia culé puede conseguir sus objetivos, hay varios que pudieron haber visto su último partido con la camiseta azulgrana.

Entre esos nombre se encuentra el lateral derecho, Sergiño Dest. Este fue uno de los fichajes a principios de esta temporada temporada pasada. El futbolista estadounidense llegó procedente del Ajax por $25.8 millones que tenía con la intención de conseguir un lateral que terminara con el problema por el sector.

Muchos, especialmente en Estados Unidos, lo consideraron como el “próximo Dani Alves”. Esto es algo que no ha sido del aprecio del lateral ya que ha dicho que quiere ser su propia persona.

Sin embargo, el rendimiento de Sergiño Dest esta temporada no ha sido el esperado. Se puede culpar por lo general al periodo de adaptación a una liga como la española con las demandas que conlleva jugar para un equipo como el Barça.





Una de las grandes razones es porque los días de Ronald Koeman parecen estar contados en el Barcelona. El neerlandés ha sido uno de los grandes apoyadores de su compatriota que defiende la camiseta de Estados Unidos.

También el jugador había estado inconsistente en algunos partidos de importancia en el cual algunos de sus errores costaron puntos en la lucha por la liga.

Dest uno de los señalados

El FC Barcelona se quedó sin posibilidades de luchar por LaLiga, por lo que el cuadro blaugrana ya mira hacia la siguiente temporada, en la que se vislumbran una serie de cambios, pues el propio presidente Joan Laporta, reconoció que el ciclo de algunos jugadores ha llegado a su fin en la entidad catalana, por lo que se espera que la plantilla sufra algunos cambios y uno de los jugadores que no tiene su continuidad garantizada es el estadounidense.

También hay que tener en cuenta que otro que no tuvo muy buena temporada fue Sergi Roberto, así que para el equipo una opción para mejorar en ese puesto.

Por eso el estadounidense podría estar en la salida del jugador como opción de recambio en el norteamericano uno de los que podría estar saliendo del Camp Nou durante el próximo mercado de fichajes.

Según desvela el Diario AS, el Barcelona habría apostado por el regreso del brasileño Emerson mucho más curtido en LaLiga tras un par de años en el Betis para ocupar la banda derecha del Camp Nou.

El jugador de 22 años convertiría como moneda de cambio a Dest para poder conseguir a jugadores que pueden incrementar la competitividad del equipo el año próximo un año.

El posible reemplazo de Dest

Una de las razones por las que Dest se ha vuelto una opción de recambio sería por la llegada del brasileño Emerson Royal. El lateral que integra parte de la selección olímpica para las olimpiadas de Tokio también está cerca de conseguir la ciudadanía española, así que con su llegada, no ocuparía un puesto de jugador no comunitario.

👀 Emerson puso fin a su etapa en el Betis, en el que jugó dos temporadas a gran nivel, y ahora perseguirá su sueño de triunfar en el Barça ✍️ @jbatalla7https://t.co/5XapYCzp9m — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 23, 2021

El jugador que es propiedad del Barça, se ha reportado, que se ha despedido de sus compañeros tras el partido de esta última fecha ante el Celta de Vigo. El último informe es que Emerson y tiene la mente puesta en el Barcelona y también tendría posibilidad de luchar por ser titular en la próxima campaña.

